Курган готов к зиме на 80%

Общий процент готовности города к зиме составляет порядка 80%. Такую информацию на аппаратном совещании в администрации города 5 августа озвучил директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Роман Медведев.

На особом контроле находится подготовка к зиме домов, обслуживаемых управляющими организациями. Также продолжается ежедневный контроль за ремонтами улиц Максима Горького и Коли Мяготина, где идёт капитальный ремонт коммуникаций.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, на улице Куйбышева подрядчик укладывает выравнивающие слои асфальта. К концу текущей недели улицу планируется открыть для движения транспорта. Дорожные работы при этом на объекте будут продолжены.

Директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков доложил о ремонтах ключевых объектов дорожно-транспортной инфраструктуры. Ремонт Некрасовского путепровода, как было уточнено, идет в графике. Подрядчик, как и обещал, открыл на прошлой неделе вторую полосу для движения легкового транспорта. Сейчас на объекте заканчиваются работы по устройству шкафной стенки путепровода со стороны пр. Машиностроителей, идут подготовительные работы для установки барьерного ограждения. Также на этой неделе планируется начать покраску в подмостовой части.