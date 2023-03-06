Курган готовится к весенним пожарам

Вопросы пожарной безопасности на территории городских микрорайонов и СНТ обсудили на выездном заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Его провела глава Кургана Елена Ситникова. Основное внимание уделено проведению работ по опашке и окосу камыша. На территории города обустроено 565 км минполос. Это в два раза больше, чем делалось в предыдущие годы. Трактор прокладывает полосу шириной 1,7 м. Проходит по пять рядов. В среднем полоса разрыва составляет 9-10 метров.

Опашка микрорайонов и СНТ, подверженных угрозе пожара, продолжалась до замерзания почвы, а вот окос камыша не прекращается и зимой. С июля прошлого года работы проведены на площади 75 га. Это садоводства вдоль шоссе им. Тюнина, микрорайоны Северный, Черемухово, Восточный, микрорайон Рябково – СНТ Елисеева, ул. Рылеева и Монтажников. Сейчас трактора «КурганЛеса» работают в микрорайоне Левашово.

По законодательству СНТ несут полную ответственность за обеспечение безопасности на своей территории. Не допускается захламление дачных участков. Садоводы должны окашивать 15 метров от своего забора. Поднимался на КЧС и вопрос приведения в порядок заброшенных дач, которые много лет не обрабатываются, зарастают травой и представляют пожарную опасность. Работая с такими участками, администрация города действует строго в рамках законодательства. Сначала выясняется, состоит ли участок на кадастровом учете, делаются запросы по собственнику, проводится работа с наследниками, все необходимые процедуры по оформлению участка в муниципальную собственность, и только потом муниципалитет проводит расчистку этой территории.

«За прошлый год мы привели в порядок 57 участков, 19 строений снесли. Сегодня также будет принято решение о сносе еще 13 строений на заброшенных участках в садоводствах вдоль шоссе им. Тюнина», - рассказала глава Кургана Елена Ситникова.

Работе по обеспечению пожарной безопасности в Кургане и дальше будет уделяться пристальное внимание. Продолжится опашка территорий и окос камыша, будут проходить профилактические рейды по СНТ и частному сектору.