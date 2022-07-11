Курган и Кетово на сутки останутся без воды

Город Курган, посёлок Юргамыш, село Кетово, микрорайоны Путейский, Увал, Черемухово и Тополя на сутки останутся без воды. Компания «Водный Союз» будет проводить масштабные ремонтные работы на очистных сооружениях водопровода «Арбинка».

Как сообщили в «Водном Союзе», в этом году на водозаборе будут проведены мероприятия по замене задвижек большого диаметра на станциях I и II подъёмов, замена затворов в блоке основных сооружений, а также ремонт различного оборудования. Для этого необходимо на сутки остановить работу сооружений.

Уже сегодня все службы компании приведены в полную готовность. Приобретены и подготовлены необходимые материалы и оборудование. Производственные планы цехов скорректированы таким образом, чтобы во время остановки «Арбинки» выполнить максимальное количество дополнительных мероприятий на водопроводных и канализационных сетях города, уточнили в пресс-службе администрации города. Так, помимо основных работ на сооружениях запланирована санитарная промывка водопроводных сетей Кургана и ряд текущих ремонтов на трубопроводах города. Всего в мероприятиях 15 июля будет задействовано около 40 единиц спецтехники, планируется участие более 150 человек рабочего и инженерно-технического персонала «Водного Союза».

Воду отключат в ночь с четверга на пятницу – с 00:00 15 июля и до ночи с пятницы на субботу – до 24:00 часов 15 июля. Ограничения подачи воды не коснётся микрорайонов «варгашинского» направления: Смолино, Лесной, Керамзитный, Затобольный, Глинки и Утяк.

На время отключения Арбинских сооружений подвоз воды будет осуществляться в больницы и поликлиники, спецприемники и приюты, в учреждения УФСИН и иные соцобъекты, согласно поданным заявкам от данных организаций. Узнать график подвоза воды можно в диспетчерской службе АО «Водный Союз» по телефону: 46-11-73, 46-60-30.

После восстановления водоснабжения в течение дня, 16 июля, для промывки системы будет подана вода с повышенным содержанием хлора. После обеззараживания сети, 17 июля, аккредитованная лаборатория «Водного Союза» произведёт отбор проб на 17-ти контрольных точках и проверит её на соответствие нормам и требованиям СанПиН. Результаты планируется получить в течение дня 18 июля. До получения анализов использовать воду можно будет только для технических нужд.