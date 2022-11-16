Курган к празднику хотят украсить в советском стиле

В ближайшее время власти города разместят на своем сайте концепцию украшения главной ёлки.

«Продолжаем готовиться к Новому году. Наш департамент архитектуры, строительства и земельных отношений разработал праздничную концепцию. Она выполнена в классическом стиле. В ближайшее время концепция будет размещена на сайте департамента», - написала в личном телеграм-канале глава Кургана Елена Ситникова.

Она опубликовала в своем посте фотографии с советских открыток, отметив, что это и будет концепцией новогоднего украшения Кургана.

По словам руководителя города, 18 ноября в детской библиотеке им.Н.Островского заработает почта Деда Мороза.

«Это добрая хорошая традиция. Каждый год наши ребятишки(дети – ред.), придя в библиотеку, могут написать и отправить письмо со своим желанием главному зимнему волшебнику. И это здорово! Ведь каждый из нас накануне Нового года ждет исполнения заветных желаний и верит в чудеса», - добавила глава Кургана Елена Ситникова.

Ранее мы сообщали, что в Курганской областной детско-юношеской библиотеке имени В.Ф. Потанина открывается настоящая «Мастерская Деда Мороза».

Каждую пятницу и субботу с 18 ноября по 17 декабря будут проходить мастер-классы по изготовлению оригинальных новогодних и рождественских сувениров. 18 ноября, в день рождения зимнего волшебника, настоящий Дедушка Мороз встретит гостей и расскажет о своих планах.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.