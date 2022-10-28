Курган может стать одной из столиц IT-отрасли России

В Курганской области создана прекрасная инфраструктура для развития IT-отрасли. Такую оценку вынес директор Института математики и компьютерных наук Тюменского государственного университета, доктор физико-математических наук, профессор Российской академии наук Евгений Вдовин. Сегодня, 28 октября, он принял участие в Курганской конференции информационных технологий «Формирование компетенций IT-специалиста».

- По приглашению коллег из Курганского госуниверситета и областного правительства я посетил ваш замечательный и очень уютный город. Мне показали условия, которые созданы для обучения специалистов по информационным технологиям в ваших IT-колледже и IT-институте. Также мне рассказали о тесных связях, которые налажены между данными образовательными учреждениями и курганскими IT-компаниями, хорошо известными, кстати говоря, далеко за пределами вашей области. Ну, что я могу сказать? Только «браво»! Многие регионы вам в таком комплексном, системном подходе могут только позавидовать. Уверен, скоро Курган станет одной из столиц IT-отрасли России, - заявил в ходе пленарного заседания авторитетный эксперт из Тюмени.

Добавим, что курганские IT-компании и промышленные предприятия действительно активно участвовали в создании IT-колледжа и IT-института. Они, в частности, помогали оснащать эти образовательные учреждения современным компьютерным оборудованием и программным обеспечением.

Помимо этого по инициативе губернатора Вадима Шумкова представители бизнеса вошли в попечительские советы колледжа и института. Они влияют на составление учебных программ и охотно берут себе студентов на практику.

Конечная цель подобного взаимодействия – подготовить высококвалифицированных IT-специалистов, которые будут приносить пользу экономике Курганской области и всей России.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.

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