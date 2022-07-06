Курган начнёт отопительный сезон вовремя и пройдёт его безаварийно

Управляющим организациям рекомендовали усилить работу и завершить все необходимые мероприятия по подготовке внутридомовых систем теплоснабжения многоквартирных домов к отопительному сезону 2022-2023 годов до 1 сентября текущего года и предъявить комиссии по оценке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы к работе в новый отопительный сезон.

Директора Департамента ЖКХ Роман Медведев подчеркнул, что стратегически важной задачей является начать отопительный сезон вовремя и пройти его безаварийно. Вопрос подготовки домов и объектов социальной сфере к зиме будет и дальше находиться на контроле Департамента жилищно-коммунального хозяйства.

На постоянной основе Департаментом жилищно-коммунального хозяйства проводятся заседания городского оперативного штаба по контролю за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города Кургана к работе в отопительный сезон 2022-2023 годы, сообщили в пресс-службе администрации города. В заседаниях принимают участие представители Государственной жилищной инспекции Курганской области, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, Департамента социальной политики администрации города Кургана, Административно-технической инспекции.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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