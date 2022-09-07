Курган назвали столицей арматуростроения России

Сегодня, 7 сентября, работает Межрегиональная промышленная выставка «КурганСпецПром-2022», в ходе которой ведущие промышленные предприятия Курганской области продемонстрируют свои последние наработки в отраслях машиностроения и арматуростроения.

Редакционная группа «Нового мира» встретилась с одним из участников выставки – исполнительным директором Научно-практической ассоциации арматуростроителей из Санкт-Петербурга Иваном Матеосянцем.

В первую очередь Матеосянц подчеркнул значимость выставки в Кургане. По его словам, участники мероприятия могут наглядно продемонстрировать свои достижения, ту продукцию, которую они освоили в производстве за последние годы, а также перспективные разработки. «Сейчас время непростое, поэтому те разработки, выставленные показывают, что наша промышленность жива, успешно замещает ту продукцию, которая покинула наш рынок. У нас появилась возможность вернуть рынок в свои руки», - сообщил нашему корреспонденту гость из Санкт-Петербурга.

Иван Матеосянц считает Курган одним из ведущих центров арматуростроения России.

«Здесь образовался очень мощный кластер, единственный в стране, который дает очень хороший синергетический эффект. Поэтому Курган, можно без преувеличения назвать арматурной столицей России», - подчеркнул Иван Тигранович.

Эксперт отметил, что поскольку нефтегазовый сектор является локомотивом экономики России, то ни для кого не является секретом, что арматуростроение является ключевой сферой для данной отрасли. По его словам, около 76 процентов потребления трубопроводной арматуры приходится на нефтегазодобычу.

«Я не думаю, что произойдет кардинальное снижение уровня добычи нефти и газа из-за ухода зарубежных поставщиков арматуры. Мы видим, что востребованность арматуры растет за счет того, что рынок освобождается от импортной продукции, а технологические возможности наших предприятий позволяют изготавливать продукцию мирового уровня. Наши арматурные заводы прошли в 2010-х полное техническое перевооружение и на сегодняшний день они оснащены самыми передовыми технологиями. Мы не видим проблем, чтобы полностью удовлетворить потребности нашего рынка и выйти на экспорт», - заявил Матеосянц.

Отметим, что в рамках Межрегиональной промышленной выставки «КурганСпецПром-2022», пройдет форум под названием «Российская промышленность на пути к технологической независимости. Опыт Курганской области: технологии, инновации, резервы». Также в рамках выставки пройдут отраслевые и партнерские сессии.

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