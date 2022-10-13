Курган планирует приобрести дополнительную технику для устройства и обновления минерализованных полос

В Кургане в 2022 году с помощью техники учреждения «КурганЛес» и инженерной машины разграждения ИМР-2 было создано 396,7 км противопожарных полос. Выполнен укос камыша на общей площади 23,3 га. Также проведены работы по устройству противопожарных минерализованных полос вокруг кладбищ. На всех муниципальных кладбищах изготовлены обвалочные рвы. С территорий города вывезено более 24 тысяч кубометров мусора, уточнили в пресс-службе горадминистрации.

Глава города Кургана Елена Ситникова обратила внимание на то, что в текущем году работа по ряду направлений была усилена. В частности, достигнуты положительные результаты по устройству минерализованных полос и укосу камыша.

- Эта работа ведется у нас на систематической основе. В планах у нашего муниципального учреждения - приобрести еще технику, которая также будет задействована в проведении работ по покосу камыша, устройству и обновлению минерализованных полос, направленных на профилактику ландшафтных пожаров, - отметила Елена Ситникова.

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