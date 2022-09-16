Курган получит качественные путепроводы, которые прослужат долгие десятилетия

Все мостовые сооружения Кургана в ближайшие годы будут приведены в нормативное состояние.

Капитальный ремонт городских мостовых конструкций требует существенных затрат. Жители города неоднократно обращались к городским властям с просьбой о приведении курганских путепроводов и мостов в порядок. В этом году благодаря поддержке правительства Курганской области было выделено беспрецедентное финансирование на приведение в порядок сразу нескольких объектов, значимых для горожан, на состояние которых ранее поступали жалобы, сообщили в пресс-службе администрации города. Курган стал участником федеральной программы «Мосты и путепроводы» нацпроекта «Безопасные качественные дороги», подразумевающей капремонт и реконструкцию мостовых сооружений.

Сейчас в городе идет ремонт Некрасовского путепровода и Кировского моста, подрядчики на обоих объектах работают в графике, на Кировском мосту – даже с опережением, сообщили в пресс-службе администрации города. До конца октября ремонт Некрасовского путепровода планируется завершить. В настоящее время на данном объекте уложен нижний слой асфальта, открыты для движения транспорта две полосы. На объекте работают строительный контроль, государственная экспертиза, государственная лаборатория, которая регулярно берет пробы бетона, следит за его качеством. До конца сентября подрядчик планирует завершить «мокрые», то есть бетонные работы и приступить к монтажным работам – монтажу тротуарных плит, тротуарных и барьерных ограждений. «В итоге город получит качественный путепровод, который прослужит нам долгие десятилетия», – подчеркнула Елена Ситникова.

На Кировском мосту в настоящее время завершены все демонтажные работы, основания моста подготовлены для бетонирования и армирования, частично данные работы уже начались. Для безопасности жителей мост закрыт, но подрядчик планирует открыть по мосту пешеходное движение уже этой зимой. Ремонт моста согласно контракту должен завершиться в мае будущего года, уточнили в пресс-службе администрации города. Елена Ситникова отметила, что для удобства граждан, проживающих в садоводствах, расположенных за Кировским мостом, городская администрация совместно с перевозчиком скорректировала распорядок движения общественного транспорта. Был введен дополнительный автобусный маршрут № 59, организован подвоз для школьников. Также была произведена перенастройка всех светофоров в районе Кировского моста, чтобы удовлетворить потребности всех участников движения.

В конце года, когда Некрасовский путепровод будет полностью открыт для движения, настанет очередь Чеховского путепровода, сообщили в пресс-службе муниципалитета. На этой неделе по итогам аукциона будет определена подрядная организация, которая проведет ремонт данного сооружения.

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