Курган попрощается до следующей зимы с белыми мишками

Завтра семейство белых мишек, так полюбившееся курганцам, отправится в свою уютную «берлогу», чтобы ждать новой встречи с горожанами. Напомним, высота мамы-медведицы – 6 м, длина – 7 м, ширина – 3,6 м. Медвежата немного поменьше: высота – 4 м, длина – 4,5 м, ширина – 2 м. Мама-медведица Софья Михайловна весит примерно 2650 кг, Яшка, Тишка и Кнопка – 1600 кг.

В теплое время года мишек ждет «комплексный уход». Медведей почистят, отремонтируют силовые устройства, постаменты, заменят поврежденные участки гирлянд. С наступлением следующей зимы обновленные мама-медведица и медвежата вновь будут установлены на Троицкой площади, чтобы радовать жителей Кургана в новогодние праздники и создавать атмосферу новогоднего волшебства.

Ледовый городок на Центральной площади продолжит радовать горожан. Курганцы смогут кататься на горках, катке, любоваться красавицей-елкой и ледяными фигурами.