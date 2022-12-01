Курган посетил самый главный Дедушка Мороз России

Вчера на железнодорожном вокзале станции Курган собрались сотни детей и взрослых для встречи Деда Мороза. Все с нетерпением ждали его прибытия. Точно по расписанию, в 19:00, поезд прибыл на станцию «Курган».

На платформе для всех присутствующих создавалось настоящее волшебство. Аниматоры играли с детишками до приезда главного волшебника страны, а когда прибыл поезд, встречающие по традиции вызывали Деда Мороза трижды. Сначала курганцам показалась снегурочка, а затем вышел и главный герой события. Символично, что именно в конце осени он приехал в Курган – ведь декабрь является уже традиционным праздничным месяцем, когда все – взрослые и дети – ждут с предвкушением праздника. Дед Мороз привёз в Зауралье новогоднее настроение.

Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга и его сказочные помощники отправились в путешествие в празднично оформленной передвижной резиденции. Яркий паровоз в начале состава сразу привлёк внимание зрителей – возле платформы поезд поприветствовал всех громким сигналом. Как отметили гости мероприятия, поезд приближался, как из фильма «Гарри Поттер» - издалека все увидели клубы пара, что также создавало атмосферу сказки.

На сцене Дед Мороз поприветствовал детей и взрослых, пожелал счастливого Нового Года, рассказал о своём пути. Так, поезд проедет по железным дорогам России более 33 тысяч километров – через более чем 130 городов БАМа, Транссиба, Центральной России и Севера. Также дети теперь умеют загадывать желания правильно – Дед Мороз научил их желать чего-то так, чтобы всё исполнилось. Самое важное – желание должно быть добрым и искренним.

Также вышла на сцену для поздравления и мэр города Кургана Елена Ситникова. Она поблагодарила Деда Мороза за создание новогодней атмосферы.

Дедушка Мороз после выступления поздоровался со всеми детишками и взрослыми, сделав круг почёта – все с радостью махали руками в ответ, передавали письма самому волшебнику и его помощникам.

В поезде же побывали счастливчики, родители которых успели купить билеты. Ирина Шаламова рассказала, что всё было необычно: «Нам очень понравилось. Настоящая сказка и для взрослых в том числе. Мы не ожидали, что всё будет так красиво. Мы первый на таком мероприятии, очень рады, что поезд Деда Мороза приехал в Курган».

В поезде помощники Деда Мороза провели для детей квест, в котором ребята решали головоломки, разгадывали загадки и искали подсказки для встречи с Дедом Морозом. Российский волшебник подарил подарки участникам квеста, а в конце всех ждало чаепитие с необычными пирожными. Детям Дед Мороз подарил новогодние прянички, открытки для отправки письма новогоднему волшебнику и сладкие подарки.

Прибытию Деда Мороза радовались не только дети, но и взрослые, почувствовав новогоднее волшебство и оказавшись в этой атмосфере, вспомнили своё детство. Перед отъездом Дед Мороз поблагодарил Курган и его жителей за радушный приём.

Анастасия Пережегина.

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