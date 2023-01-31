Курган вновь стал лидером в сфере молодежной политики

На протяжении многих лет Курган является лидером в рейтинге эффективности в сфере реализации государственной молодежной политики среди муниципальных образований региона. По итогам работы за 2022 год он вновь занял 1-е место.

Итоги рейтинга объявили на расширенном заседании коллегии регионального департамента образования и науки, где обсуждались вопросы государственной молодежной политики в регионе.

В прошлом году за основу был взят комплексный поход, в котором учитывались наличие программ по государственной молодежной политике, работа ДоброЦентра, мультицентров, волонтерское движение, занятость детей в органах самоуправления, участие в грантовых конкурсах. Также брались во внимание и такие критерии, как: работа с молодежными проектами, работа с талантливой молодёжью, деятельность клубов молодых семей, профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.

Одним из активных проводников в сфере молодежной политики является Курганский Дом молодежи. Как рассказали в КДМ, на базе функционирует городской центр волонтёров «Инициатива», который объединяет более 30 отрядов добровольцев города. В 2022 году на базе Курганского Дома молодежи открылись Добро.Центр для волонтеров и городской Дом «Юнармии». Волонтеры создали постоянный клуб общения «Территория возможностей» для ребят, испытывающих сложности в процессе социализации.

В Доме молодежи проводит свои встречи региональная команда «Большой перемены» – неформального сообщества, созданного школьниками Курганской области. На прошлой неделе в Курганском Доме молодежи состоялось открытие местного отделения Российского движения детей и молодежи «Движение первых».

Курганский Дом молодежи совместно с Центром занятости населения традиционно проводит акцию «Я люблю Курган! – трудовые отряды». В 2022 году было организовано 13 трудовых смен, охват участников – более 1 800 юношей и девушек в возрасте от 14 до 18 лет. На базе 40 социальных учреждений города было сформировано 56 трудовых отрядов.