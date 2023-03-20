Курган встречал 18-й фестиваль инклюзивного творчества

В Доме народного творчества и досуга Кургана состоялся открытый, уже восемнадцатый по счету, городской фестиваль инклюзивного творчества «Тепло сердец». Участниками его стали более 320 человек.

- Фестиваль стал значимым событием для культурной жизни города. Количество участников его ежегодно растет. Важная часть нашего фестиваля – то, что он не только учит детей творчеству, но и учит их активной жизненной позиции, учит справляться с трудностями жизни, заниматься красивым, полезным, любимым делом. И в этом и есть особая роль этого фестиваля, - сообщила участникам фестиваля заведующая отделом культуры города Татьяна Абросимова.

Как сообщили в пресс-службе администрации Кургана, свои картины, вышитые и нарисованные, вязанные изделия, куклы, игрушки, поделки из бисера, дерева, природного материала представили мастера и мастерицы из Кургана, Далматово, села Введенское Кетовского округа.

Однако главным творческим событием фестиваля стал праздничный концерт, в котором приняли участие солисты коллективы Курганской городской организации инвалидов ВОИ, Далматовской первичной организации Всероссийского общества инвалидов, Центра инклюзивного творчества «Авантюрин», Курганской областной общественной организации спортивно-реабилитационного клуба инвалидов «Ахиллес» и другие.

По решению жюри гран-при фестиваля в этом году было присуждено коллективу детского сада общеразвивающего вида №100 «Солнышко». Были также определены победители и призеры в отдельных номинациях.

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