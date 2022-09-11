Курган встретил участников пробега «Донбасс - Кузбасс» солнечной погодой

Вчера поздно вечером в Курган прибыли участники патриотического мотопробега «Донбасс - Кузбасс», а уже с сегодняшнего с утра они начали активно знакомиться со столицей Зауралья.

Знакомство началось с митинга и возложения цветов к Вечному огню мемориального комплекса воинам-курганцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, чей бессмертный и самоотверженный подвиг в годы тяжелейших испытаний до сих пор вдохновляет и служит примером новым поколениям.

Участников исторического проекта приветствовал первый заместитель главы города Кургана Павел Каргаполов:

«Мы рады приветствовать вас на курганской земле. Мы рады, что Курган стал участником исторического мотопробега. Спасибо вам, за то дело, которое вы делаете. Это прекрасный и замечательный социальный проект, направленный на увековечивание памяти героев Великой Отечественной войны. Спасибо, за реализацию этого проекта. И желаю вам хороших дорог».

Мотопробег стартовал 4 сентября из города Горловки Донецкой области. А 29 сентября его участники прибудут в Кемерово . Торжественный финиш состоится в рамках подведения итогов форума «Россия – спортивная держава». Целью мотоциклистов является как патриотическое воспитание молодежи, так и укрепление дружбы между регионами.

«Донбасс и Кузбасс, это два угольных бассейна. У нас порядка 50% жителей связаны с профессией шахтера. Пробегом мы затрагиваем наши регионы, профессию и тот исторический переход, когда пятеро мужиков совершили лыжный переход. За 61 день они прошли около 4,5 тысяч километров, пройдя и через Курган. И мы следуем этим же путем, но в обратном порядке. После пробега мы подготовим фильм о России, о регионах и о их духовной составляющей. Сейчас Горловку восстанавливает наш регион, администрации заключили соглашение о взаимной помощи. А мы, пятеро активистов клуба «Ночные волки» идем этим путем, рассказывая о том, что там происходит. А там очень тяжело», - рассказал президент Федерации мотоциклетного спорта Кемеровской области Кирилл Цвенгер.

Действительно, еще одной из целей мотопробега является напоминание об интересном факте. В 1935 пятеро кузбасских шахтеров-спортсменов совершили уникальный лыжный переход из Кузбасса в Донбасс, также по пути заглянув в Курган, чтобы вручить трудовое знамя Алексею Стаханову.

«Спасибо за теплый прием, даже погоду для нас солнечную организовали. Хотелось бы добавить, что еще нашей целью является поднятие духа тех людей, которые сейчас находятся в тяжелой ситуации на Донбассе. А регионы Донбас са и Кузбасса издавно являются братскими, их связывает тяжелый труд и то, что даже в мирное время гибнут шахтеры. Это героическая профессия. А также целью пробега является поднятие патриотического настроения народа, молодежи и призыв к молодежи заниматься спортом. Мы уже прошли более половины пути и у нас все получится», - обратился к собравшимся на митинг президент Новокузнецкого отделения «Ночные волки», полный кавалер знака «Шахтерская слава» Александр Митев.

После митинга и возложения цветов участники мотопробега посетили храм Александра Невского и встретились с юными курганскими спортсменами у ледовой арены «Юность».

Маршрут мотопробега составляет 5 тысяч километров: Донецк — Волгоград — Саратов — Самара — Уфа — Магнитогорск — Курган — Омск — Новосибирск — Кемерово. Он свяжет эти города патриотической лентой в память о стахановцах и героях Великой Отечественной войны.

Василий Малухин

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