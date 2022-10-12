Курган занял первое место в региональном рейтинге муниципалитетов по качеству образования

По итогам проведенной оценки механизмов управления качеством образовательных результатов и качеством образовательной деятельности город Курган стал безоговорочным лидером. На втором месте – город Шадринск, на третьем Далматовский муниципальный округ, сообщает официальный портал администрации областного центра.

Как рассказали в городском департаменте социальной политики, функционирование муниципальных органов управления образования, ценивалось в разрезе восьми направлений управленческой деятельности. В том числе проводился мониторинг по системе оценки качества подготовки обучающихся, системе работы со школами с низкими результатами обучения и школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях. Также оценивались системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся, мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций, обеспечения профессионального развития педагогических работников и организации воспитания обучающихся.

Фото Николая Пушилина.

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