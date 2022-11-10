Курганца наградили орденом Мужества посмертно

В городском военном комиссариате Кургана семье героически погибшего бойца вручили орден Мужества.

Максим Швец родился в семье военнослужащего, выпускник кадетского класса курганской школы №23. Будучи настоящим патриотом своей Родины, он пошёл добровольцем на фронт. Младший сержант до последнего был верен присяге и погиб 6 августа, защищая мирных жителей и страну в ходе специальной военной операции.

Первый заместитель главы города Кургана Павел Каргаполов выполнил почётную миссию. По поручению Президента РФ он вручил орден Мужества. «В годы Великой Отечественной войны наши прадеды и деды дружно встали на защиту родной страны. Сегодня им на смену пришли молодые герои. Мы всегда будем помнить подвиг тех, кто отдал свою жизнь, выполняя воинский долг. Спасибо, что воспитали героя, настоящего патриота, достойного гражданина нашей Родины, на которого будут равняться все последующие поколения. Искренне разделяю с вами горечь невосполнимой утраты, желаю вам стойкости, крепкого здоровья, благополучия», - обратился к семье героя Павел Каргаполов.

Военный комиссар города Кургана Сергей Васильев отметил, что наши земляки не щадят свои жизни, выполняя задачи Верховного Главнокомандующего в ходе спецоперации. Память о тех, кто отдал жизнь за Родину, навсегда останется в наших сердцах. Благодаря героям, наша страна останется независимой, наши идеалы и ценности будут жить, подчеркнули в пресс-службе администрации города Кургана.

На мероприятии за выполнение задач по частичной мобилизации также вручили Благодарственные письма и Почётные грамоты главы города Кургана.

Фото пресс-службы администрации города Кургана.

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