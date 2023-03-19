Курганцам будут платить за сигналы о нарушении правил пожарной безопасности

Правительство Курганской области вернется к практике выплаты вознаграждений лицам, которые сообщают о фактах нарушения правил пожарной безопасности. Об этом «Новому миру» сообщил исполняющий обязанности директора Департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Олег Поршаков.

- Мы намерены и в этом году поощрять сигналы о нарушении требований пожарной безопасности. Время показало, что эта мера достаточно эффективна и способствует повышению дисциплины граждан в пожароопасный период, - заявил собеседник нашего издания.

По словам Олега Поршакова, за сообщение о факте неубранной от сухой растительности территории и складирования мусора будет выплачиваться вознаграждение в размере 5 000 рублей. А за информацию о лицах, причастных к возникновению пожара, эта сумма будет увеличена вдвое, то есть составит 10 000 рублей.

Как ранее сообщал «Новый мир», Правительство Курганской области планирует объявить начало пожароопасного сезона в начале апреля. Он будет одновременно введен на территории всех муниципальных округов региона. Пожароопасный сезон будет длиться как минимум до тех пор, пока зеленая трава не пробьется сквозь прошлогоднюю сухую растительность и риск быстрого распространения природных пожаров снизится. Во время пожароопасного сезона будет запрещено посещать леса, разжигать мангалы, сжигать сухую траву и так далее.

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