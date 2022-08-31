Курганцам еще раз напомнили: купаться пьяным – нельзя

Основная причина гибели людей на водных объектах – состояние алкогольного опьянения. Об этом «Новому миру» заявил начальник Главного управления МЧС России по курганской области, генерал-майор внутренней службы Юрий Землянский.

- Мы постоянно говорим об этом населению: если вы приехали отдохнуть на водоем и выпили, пожалуйста, не заходите в воду! Ни к чему хорошему это не приведет! Потому что человек в состоянии алкогольного опьянения расслаблен и считает, что все может сделать, может переплыть океан. В итоге мы имеем печальные результаты. А ведь жизнь человеку дается один раз, - напомнил собеседник нашего издания.

Напомним, что с начала года в Курганской области на водных объектах утонули 18 человек. Сколько из них были пьяными, руководство регионального управления МЧС сказать не может – экспертизу проводит другое ведомство.

Вместе с тем, в процессе дознания, которое сразу после гибели человека проводят на пляже спасатели, в большинстве случаев очевидцы дают показания, что перед купанием утонувший употреблял спиртные напитки.

Николай Волков.

Фото с сайта freepik.com

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