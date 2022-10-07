Курганцам надо быть готовыми к возникновению помех на телеэкранах

6 октября в небе над Курганской областью начинается интерференция — явление, при котором радиоволны Солнца могут перебивать телесигнал. Большинство зрителей цифрового эфирного ТВ скорее всего не заметят изменений в качестве изображения. В ряде случаев изображение может рассыпаться или пропадать, сообщили в департаменте информационных технологий и цифрового развития.

В ведомстве пояснили, что Солнце, как любая звезда, излучает энергию в видимой световой части спектра и в виде радиоволн. Интерференция возникает, когда Солнце встает ровно позади спутников связи. Когда Солнце, приемная антенна ретранслятора и спутник, на который она наведена, оказываются на одной прямой, прием сигналов со спутника затрудняется. Сигналы спутника перекрываются более мощными шумами Солнца. Расположение светила на прямой линии со спутником связи и ретранслятором длится несколько минут. Затем благодаря вращению Земли вокруг своей оси спутник связи уходит из-под «солнечной засветки».

Во время интерференции возможно периодическое кратковременное «замерзание» картинки на экранах телевизоров, распад ее на пиксели, полное пропадание.

В нашем регионе кратковременные прерывания сигнала могут наблюдаться вплоть до 21 октября с 13:11 до 13:58 местного времени. Продолжительность помех в каждом случае — от нескольких секунд до 17 минут.

Раньше солнечная засветка создавала серьезные помехи при приеме телепрограмм в аналоговом формате. Цифровые технологии трансляции позволили свести к минимуму воздействие интерференции, предположили в департаменте.

График возможных перерывов трансляции теле- и радиопрограмм в каждом населенном пункте публикуется на сайте РТРС в разделе «Временные отключения телерадиоканалов» и в Кабинете телезрителя, а также во вкладке «Вещание» в мобильном приложении «Телегид». Приложение бесплатно для пользователей. Скачать его можно в App Store или Play Market.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.