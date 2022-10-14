Курганцам напоминают о необходимости поставить прививку от коронавируса

Поставить прививку от новой коронавирусной инфекции COVID-19 и гриппа можно в любой поликлинике по месту жительства.

Пункты вакцинации также открыты в торговых центрах, сообщает департамент здравоохранения региона. Ежедневно работает пункт вакцинации от COVID-19 и гриппа в ТЦ «Гиперсити»: с понедельника по пятницу с 15.00 до 19.00, в субботу – воскресенье с 12.00 до 17.00. График работы пункта вакцинации в «Доме быта»: с понедельника по пятницу с 15.00 до 18.00, в субботу с 15.00-19.00.

Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, - прививка. Вакцинация - самый эффективный способ защиты от инфекционных заболеваний.

По информации Роспотребнадзора, с диагнозом COVID-19 за минувшие сутки в области госпитализированы 22 человека, выписаны по выздоровлению из стационаров и поликлиник 247 человек. Зарегистрирован 131 случай заболевания.

Фото Николая Пушилина.

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