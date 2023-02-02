Курганцам напомнили, как будем отдыхать 23 февраля и 8 марта

День защитника Отечества, 23 февраля, выпадает на четверг. Это нерабочий, праздничный день. В этом году был перенос выходного дня с воскресенья, 1 января, на пятницу, 24 февраля, благодаря чему отдых продлится с 23 по 26 февраля, но не для всех. При рабочей пятидневке, в предпоследнюю неделю февраля трудиться будем всего три дня. Однако, при шестидневной рабочей неделе суббота, 25 февраля, будет рабочей.

Международный женский день 8 Марта в 2023 году выпадает на среду, поэтому присоединить его к выходным не получится. Отдыхать будем всего один день.

В управлении по труду и занятости населения области напомнили, что в соответствии с трудовым кодексом, продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Поэтому работники будут работать на один час меньше 22 февраля и 7 марта.