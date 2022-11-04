Курганцам напомнили о том, что не стоит проверять лёд на прочность

Это опасно - он тонкий и неокрепший.

Образовавшийся на водоёмах ледяной покров привлекает детей, подростков и некоторых взрослых опробовать его на прочность. Как подчёркивают в администрации города, тонкий лед очень коварен и опасен – он непрочен и не выдерживает тяжести человека.

Чтобы избежать несчастных случаев, необходимо строго соблюдать правила безопасности вблизи водоемов и на водоемах в осенне-зимний период. С появлением первого ледяного покрова на водоёмах запрещается катание на льду на коньках и лыжах и переход по льду. Запрещено выходить на тонкий, неокрепший лед и проверять его на прочность ударом ноги. Случайно попав на тонкий лед, следует немедленно отойти по своему же следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин.

Как говорят в МЧС, в случае провала льда под ногами надо действовать быстро и решительно – широко расставив руки, удержаться на поверхности льда, без резких движений стараться выползти на твёрдый лёд, а затем, лёжа на спине или на груди, продвинуться в сторону, откуда пришел, одновременно призывая на помощь.

Администрация города Кургана обращается к родителям: будьте внимательны, следите за детьми. Не выходите сами на лёд и не допускайте того, чтобы дети выходили на неокрепший лёд и устраивали там игры, это очень опасно! Если вы увидели детей на льду, сделайте им замечание. В случае, если кто-то провалился под лёд, следует позвонить по телефону 112.

Фото с сайта https://ru.freepik.com/

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