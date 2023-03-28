Курганцам напомнили правила нахождения вблизи государственной границы

С начала 2023 года сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям выявили более 100 нарушителей правил пограничного режима. Общая сумма наложенных на них административных штрафов превысила 50 тысяч рублей.

Только за прошедшую неделю в Целинном, Половинском, Звериноголовском и Петуховском муниципальных округах задержаны более 15 иностранных и российских граждан, которые нарушили правила пребывания в пограничной зоне. Чтобы не пополнить их ряды, Погрануправление напоминает эти правила.

Пограничной зоной считается 5-километровая полоса местности вдоль государственной границы. Для въезда и пребывания в ней всем категориям лиц необходимы документы, удостоверяющие личность.

Для проезда далее, вглубь пограничной зоны, гражданам Российской Федерации, не имеющим регистрации в приграничных населенных пунктах, необходимо дополнительно иметь при себе пропуск в пограничную зону.

Для иностранных граждан въезд в пограничную зону и пребывание в ней осуществляется по документам, удостоверяющим личность и по пропускам.

Правила пограничного режима также распространяются на ведение хозяйственной, промысловой и иной деятельности. Для ее осуществления в пределах 5-километровой полосы местности вдоль государственной границы необходимо разрешение пограничного органа. В остальной части пограничной зоны вышеуказанная деятельность осуществляется только с письменного уведомления пограничного органа.

Для оформления документов необходимо своевременно подать заявление (письменное уведомление) установленного образца в соответствии с Приказом ФСБ России от 15 марта 2023 г. №102 «Об утверждении Порядка выдачи пограничными органами индивидуальных или коллективных пропусков для въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону, разрешений…».

Для быстрого и удобного оформления пропусков необходимо подать заявление на Портале государственных услуг Российской Федерации. Также оформить указанное заявление можно в любом из подразделений Пограничного управления, либо на официальном сайте ФСБ России или по электронной почте: pu.kurgan.tyumenobl@fsb.ru.

Фото пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

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