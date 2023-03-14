Курганцам напомнили размер штрафа за возникновение пожара

В России увеличены размеры штрафов за нарушение требований пожарной безопасности. Об этом жителям Курганской области накануне пожароопасного сезона напомнил исполняющий обязанности директора регионального департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Олег Поршаков.

- За нарушение требований пожарной безопасности в пожароопасный сезон в населенных пунктах административный штраф на граждан составляет от 3000 до 15000 рублей, на юридических лиц – от 300 тысяч до 400 тысяч рублей. В случае же введения особого противопожарного режима штрафы значительно увеличиваются: на граждан – от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, на юрлиц – от 400 тысяч до 800 тысяч рублей, - сообщил Олег Поршаков «Новому миру».

При этом собеседник нашего издания обратил внимание на то, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах санкции строже. В пожароопасный сезон: на граждан – от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, на юридических лиц – от от 100 тысяч до 400 тысяч рублей. А в особый противопожарный режим: на граждан – от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, на юрлиц – от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.

И это еще не вся ответственность. Помимо административного наказания виновнику пожара предстоит полностью возместить ущерб, нанесенный огнем другим лицам. А если во время пожара будет причинен вред здоровью граждан, может наступить и уголовная ответственность.

- Поэтому я еще раз призываю граждан более ответственно подходить к обеспечению пожарной безопасности, защитить от огня себя и тех людей, которые проживают с вами рядом, - заявил и.о. директора департамента.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.