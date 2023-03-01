Курганцам назвали причины полного закрытия перекрестка ул. Красина и К. Мяготина

Полное закрытие движения по перекрестку улиц Красина и Коли Мяготина в городе Кургане необходимо, чтобы максимально сократить время, необходимое для проведения там ремонтных работ, и обеспечить их безопасность. Об этом «Новому миру» сегодня сообщил генеральный директор АО «Водный союз» Владимир Овсянников.

- На улице Коли Мяготина идет замена канализационного коллектора диаметром 600 миллиметров. Сейчас работы подходят к улице Красина. Их невозможно будет продолжать без закрытия проезжей части, - объяснил собеседник нашего издания.

Напомним, что закрытие проезда по перекрестку улиц Красина и Коли Мяготина продлится с 9 по 15 марта. Вариант полного закрытия выбран для обеспечения безопасности и оперативности работ.

- На реконструкции коллектора задействована крупногабаритная специальная техника, в частности, экскаваторы. Ее персонал сконцентрирован на производстве ремонтных работ и не обращает внимания на машины, которые могут оказаться сбоку или сзади. Полное закрытие движения необходимо во избежание дорожных происшествий. Кроме того, чем персонал будет больше сосредоточен на своих обязанностях, тем он раньше справится со своей работой, - заявил Владимир Овсянников.

Как ранее сообщало наше издание, городские власти тоже надеются на скорейшее завершение ремонта. Реконструкцию канализационного коллектора на перекрестке улиц К. Мяготина и Ленина, где также потребовалось закрытие движения, подрядчик провел организованно и в сжатые сроки, сообщил «Новому миру» директор Департамента ЖКХ администрации г. Кургана Роман Медведев.

Николай Волков.