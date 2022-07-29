Курганцам не рекомендовали купаться в Тоболе в районе бульвара Солнечный

Администрация города временно не рекомендует курганцам купаться в реке Тобол в месте для отдыха и купания на бульваре Солнечном.

По результатам анализов, взятых Центром гигиены и эпидемиологии в Курганской области, качество воды в реке ухудшилось из-за размножения бактерий. Это явление также природное и серьёзной опасности для человека не представляет.

В администрации Кургана напомнили, что по заданию департамента развития городского хозяйства Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области регулярно, каждые 10 дней, проводит отборы проб воды во всех официально разрешённых местах для купания. Несколько дней назад власти города рекомендовали горожанам воздержаться от купания на «Бабьих песках» по этой же причине.

О возможности возобновить купания в указанных местах на Тоболе жители города будут проинформированы дополнительно, сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото администрации Кургана.

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