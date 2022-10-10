Курганцам неделя запомнилась разрешением ситуации с повышением стоимости проезда и стартом уникального IT-проекта

Телеграм-канал t.me/as_teterin приводит главные политические события и смыслы минувшей недели.

Беспрецедентные меры поддержки, максимальная личная вовлеченность, хорошая работа команды региональных и муниципальных властей по всем вопросам, связанным с частичной мобилизацией, помощь мобилизованным гражданам и их семьям и при этом не в ущерб другим важным для региона направлениям (стройки, ремонты и т.д.) максимально укрепляют позиции губернатора Вадима Шумкова, как эффективного руководителя и еще больше увеличивают уровень доверия населения к нему.

Старт в регионе уникального IT-проекта, обеспечивающего взаимодействие малого бизнеса и студентов IT-колледжа работает на усиление позиций замгубернатора Оксаны Куташи, как грамотного управленца, находящего интересные «решения развития» в курируемых ею направлениях. Новый проект предусматривает, что студенты курганского IT-колледжа будут разрабатывать отечественные программные решения для предприятий региона – информационные системы, мобильные приложения, сайты и т.д. Для студентов – серьезные практические навыки, полученные уже во время учебы, с которыми они в дальнейшем будут востребованы на рынке труда. Для бизнеса – возможность получить хороший продукт на безвозмездной основе и на взлете присмотреть хороших специалистов на работу в своих компаниях.

Назначение зампредом комитета Совфеда по обороне и безопасности значительно укрепляет политические позиции курганского сенатора Сергея Муратова. Политик и ранее конкретными делами серьезно участвовал в развитии и продвижении интересов региона. Учитывая интегрированность в Команду губернатора и новый статус, сейчас он получает дополнительные возможности во взаимодействии с региональной властью решать задачи, направленные на экономическое и социальное развитие региона. В целом, как ранее говорил назначение Муратова на должность зампреда всего через два года после того, как он начал работу в Совфеде, серьезная оценка потенциала курганского представителя в верхней палате со стороны федерального центра и одновременно - подтверждение правильности решения, принятого регионом два года назад.

Оперативное разрешение ситуации с повышением цены билетов на девяти маршрутах общественного транспорта повышают рейтинг среди населения главы Кургана Елены Ситниковой. Мэр сумела отстоять интересы людей и не допустить повышения перевозчиком стоимости проезда, а соответственно, и вероятных массовых недовольств населения, которые потянули бы вниз рейтинги городских властей.

Выезд по поручению Вадима Шумкова в воинскую часть с проверкой условий, в которых там находятся мобилизованные граждане изКО, и личное общение с ребятами дают усиление замгубернатора Владимиру Архипову и директору департамента гражданской защиты Станиславу Носкову. Личная вовлеченность чиновников в такие процессы позитивно воспринимается населением, вдвойне – когда она подкрепляется конкретикой действий. При проведении частичной мобилизации в КО – конкретика действий и помощь властей фиксируется максимальная.

Создание Молодежного Совета при главе округа дает политические плюсы руководителю Целинного МО Александру Сытову. Сегодня есть серьезный запрос на новые идеи, новые подходы и привлечение молодых и потенциально перспективных людей для решения важных государственных задач на местах и формирования единого курса на развитие территорий. Стратегически – это возможность готовить сильные кадры в региональную управленческую команду. Всё это, естественно при условии, что такие Советы не становятся номинальными, а занимаются реальной работой.

Публичное обращение к жителям с просьбой своевременно оплачивать подачу воды, чтобы избежать её отключения за долги и доп. трат за последующее подключение создает позитивный информационный фон вокруг главы Звериноголовского МО Олега Курочкина. Коммуникация и разъяснения от властей остаются важным фактором, на который есть запрос у людей.

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