Курганцам объяснили цель общегородского субботника

Одна из целей санитарной уборки территории города – предотвращение ландшафтных пожаров. Об этом напомнили на совещании в администрации г. Кургана, участниками которого стали руководители управляющих компаний, председатели садоводческих и гаражных кооперативов.

В Кургане и пригородах сошел снег. Обнажилась прошлогодняя сухая растительность. Если траву и отломанные ветви деревьев не убрать, по ним может легко распространяться огонь. А учитывая большое количество автомобилей в городе, недалеко до ЧП.

В том числе по этой причине с 1 апреля по 15 мая в Кургане объявлен месячник санитарной очистки территории города. Руководителей управкомпаний, СНТ и ГСК призвали организовать участие в нем жителей.

Собранный мусор следует складировать на контейнерных площадках многоквартирных домов. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами компания «Чистый город» будет вывозить его бесплатно.

Садоводческие и гаражные кооперативы могут заказать контейнер для складирования мусора и вывоз последнего в «Чистом городе» по телефону 8 (3522) 63-10-00.

Шуховский полигон будет принимать мусор с субботников без взимания платы за его размещение. Правда, для этого предварительно нужно позвонить в Административно-техническую инспекцию г. Кургана по телефону 8 (3522) 42-82-45 и сообщить марку и госномер грузовика, дату привоза мусора и количество рейсов транспорта.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.

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