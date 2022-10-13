Курганцам объяснили, что делать, если картой не удается оплатить проезд

Жители Кургана не могут расплатиться за проезд в маршрутных автобусах с помощью банковской карты. С данной проблемой в редакцию «Нового мира» за последнее время обратились сразу несколько читателей. Кому-то из них пришлось доставать карту другого банка, кому-то – оплачивать проезд наличными, а некоторые и вовсе были вынуждены сойти на следующей остановке, потому что у них при себе не было ни второго «пластика», ни мелочи.

Почему так происходит? С этим вопросом «Новый мир» обратился к директору Муниципального казенного учреждения «Транспортное управление г. Кургана» Павлу Коваленко. И вот что он нам ответил:

- В «Транспортное управление» тоже периодически обращаются с проблемой оплаты проезда банковской картой, но могу вас заверить, что подобные сигналы носят единичный характер. Проблема может быть вызвана несколькими причинами, начиная, например, с банальной потери сигнала валидатора кондуктора с банком – это иногда случается по пути в микрорайоны города, где мобильный Интернет бывает нестабильным. Также это может быть сбой программного обеспечения или иная техническая причина.

Что делать пассажиру, попавшему в такую ситуацию?

Прежде всего, на всякий случай иметь при себе какую-нибудь мелочь, чтобы суметь расплатиться за проезд наличными деньгами.

Если же проблема с вашей банковской картой возникает неоднократно, рекомендуем обратиться в информационный центр Службы пассажирских перевозок «ЭлКарт» по телефонам: 42-88-52 либо 55-15-90. Эта компания создана курганскими перевозчиками для проводки безналичных платежей за проезд, и ее сотрудники могут связаться с банками, чтобы проверить работу их программного обеспечения, при необходимости решить технические вопросы.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина и автора.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.