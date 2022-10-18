Курганцам объяснили, что такое «коммунальные каникулы»

Мобилизованные зауральцы и члены их семей освобождаются от начисления пени, если несвоевременно или не в полном объеме внесут коммунальные платежи. Об этом «Новому миру» сегодня, 18 октября, сообщил военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов. По его словам, подобные изменения внесены в федеральное законодательство 7 октября текущего года.

- Нововведения касаются россиян, которые заключили контракт о прохождении военной службы в связи с призывом на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ. В равной степени они распространяются и на членов семей мобилизованных. Под коммунальными платежами подразумевается плата за жилое помещение и коммунальные услуги, а также взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, - уточнил полковник Зарипов.

Добавим, что освобождение от начисления пени за несвоевременное или неполное внесение коммунальных платежей может длиться весь период действия контракта военнослужащего. В связи с этим россияне тут же окрестили этот механизм «коммунальными каникулами» - по аналогии с «кредитными каникулами», которые предоставляются мобилизованным для оплаты ранее взятых кредитов.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.

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