Курганцам объяснили, как стать приемными родителями

Какой размер выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей? Как переустроить ребенка-сироту на безвозмездную опеку? Какой порядок получения заключения о возможности быть опекуном (попечителем) либо приемным родителем, и каковы и формах семейного устройства? Эти и другие вопросы интересовали жителей Курганской области, которые звонили в Главное управление социальной защиты населения региона, где прошла «горячая линия» по теме опеки и попечительства.

Так, семейную пару, обратившуюся на «горячую линию», интересовал порядок создания приемной семьи. Ей объяснили, что помимо нравственных и личных качеств кандидатов желающие стать опекунами (попечителями) должны обеспечить нормальные жилищные условия ребенку и иметь доход не менее установленного прожиточного минимума на каждого члена семьи.

Требования к опекунам и попечителям прописаны в статье 35 Гражданского кодекса РФ. Заявление на выдачу заключения о возможности быть опекуном (попечителем) и прилагаемые к нему документы подаются в орган опеки и попечительства по месту проживания.

К заявлению прилагаются документы, предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 18 мая 2009 г. № 423. Это краткая автобиография, справка с места работы с указанием должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход, заключение о результатах медицинского освидетельствования граждан, копия свидетельства о браке (при наличии брака), копия свидетельства о прохождении обучения в «Школе приемных родителей».

Более подробную информацию можно получить в отделе опеки и попечительства г. Кургана, по адресу: ул. К. Мяготина, 152. Приемные дни: вторник, четверг с 8:30 до 17:30. Телефон: 8 (3522) 42-88-91.

Об этом сообщает пресс-служба губернатора Курганской области со ссылкой на Главное управление социальной защиты населения региона.

Фото Николая Пушилина.