Курганцам объяснили, кто будет отвечать за уход за недавно посаженными рябинами и липами

Если деревья не приживутся, подрядчик заменит их на новые.

В городе Кургане в этом году высадят более 100 деревьев-крупномеров – это ель, липа, берёза, черёмуха, рябина.

Они украсят центральные улицы города. Подрядная организация будет в течение года полностью осуществлять уход за посаженными деревьями – проведет все необходимые работы по поливу, внесению удобрений, аэрации приствольных кругов. Согласно муниципальному контракту деревья находятся на гарантии до 2025 года. Если дерево не приживётся, подрядчик заменит его на новое в рамках гарантийных обязательств, уточнили в пресс-службе администрации города. Отметим, оплата за высаженное дерево поступает подрядчику только после того, как наступает уверенность, что оно благополучно прижилось.

Добавим, администрация города Кургана ведёт систематическую работу по озеленению городской улично-дорожной сети при поддержке правительства Курганской области и губернатора Вадима Шумкова.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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