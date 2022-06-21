Курганцам объяснили механизм возобновления подачи горячей воды

Летняя ремонтная кампания в городе Кургане разделена на три этапа. Первый проходил с 11 по 26 мая. Об этом, выступая на пресс-конференции, посвященной подготовке к предстоящему отопительному периоду, рассказал директор Структурного подразделения «Тепловые сети» ПАО «Курганская генерирующая компания» Сергей Тарасов.

- У нас нет графика отключения и включения горячей воды. Есть график проведения гидравлических испытаний. Это означает, что в течение 14 дней мы должны провести их на запланированных участках. И с этой задачей мы справляемся в полном объеме, - указал Сергей Тарасов.

По его словам, в ходе гидравлических испытаний определяется количество и места порывов, проводится ремонт этих участков. После чего проводятся повторные гидравлические испытания с давлением 16 атмосфер, и если новых порывов не возникает, по этим участкам возобновляется подача горячей воды.

- На первом этапе было отключено 90 теплопунктов. Из них полностью запущен на сегодняшний день 61 теплопункт, остальные находятся в ремонте. В основном они расположены в районе «Кургансельмаша» - это улицы Советская, Максима Горького, Новая, - сообщил Сергей Тарасов.

С 16 июня, по его словам, начался второй этап проведения гидравлических испытаний. Они пройдут в районе Энергетики, центральной части города (основная ветка по улице Пушкина) и в Шевелевке. 25 июня произойдет дополнительное отключение улицы Пушкина на участке от ул. Кирова до Пролетарской.

- В целом на втором этапе отключение затронет 43 теплопункта, которые подают горячую воду в 470 домов. Основная причина задержки с подачей горячей воды — ветхость теплосетей. Их износ в среднем по городу Кургану составляет 80%, - объяснил Сергей Тарасов.

Николай Волков.

Фото с сайта администрации города Кургана.