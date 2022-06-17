Курганцам объяснили, от чего зависит наличие горячей воды в квартирах

Наличие горячей воды в квартирах жителей города Кургана напрямую зависит от подготовки магистральных теплотрасс к новому отопительному сезону и проведения на сетях гидравлических испытаний. Эта информация прозвучала сегодня, 17 июня, на пресс-конференции, которая прошла в администрации муниципалитета.

- Лето – это единственный период, когда мы можем остановить подачу теплоносителя в трубах отопления, провести необходимый технический осмотр и ремонт тепловых сетей. В этот же период к новому отопительному сезону готовятся отопительные станции и котельные, на которых проверяется надежность оборудования, - сообщил журналистам исполнительный директор ПАО «Курганская генерирующая компания» Александр Прибылев.

По его словам, все работы ведутся в плановом режиме. После проверки одного участка теплосетей энергетики переходят к следующему. В целом по сравнению с предыдущими годами количество порывов не возросло. Но случаются исключения.

- Где труба выдержит гидравлические испытания, а где – нет, мы, конечно, предугадать не можем. Но с возникающими порывами успешно справляемся и осуществляем необходимый ремонт сетей. Например, в Заозерном жилом массиве Кургана, где коммуникации по сравнению с центром города все-таки новее, все работы нами практически уже окончены, и большинство домов получили воду после планового отключения, - заявил исполнительный директор ПАО «КГК».

Николай Волков.

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