Курганцам объяснили, почему нельзя отказываться от соцпакета

Жителям Курганской области – получателям набора социальных услуг рекомендуют не отказываться от соцпакета. Почему это важно, рассказали в региональном департаменте здравоохранения.

К получателям социальных услуг относятся инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лица, работавшие в Великую Отечественную войну, члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, инвалиды I, II и III групп, дети-инвалиды и лица, подвергшиеся воздействию радиации.

Набор социальных услуг гарантирует получателю обеспечение необходимыми лекарственными препаратами независимо от их стоимости. К примеру, для постоянного и полноценного лечения таких хронических заболеваний, как сердечно-сосудистые, бронхолёгочные, онкологические, гематологические заболевания, сахарный и несахарный диабет, ревматоидный артрит, эпилепсия, психические расстройства и других. Также получателям соцуслуг предоставляют бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение, включая оплату дороги к месту лечения и обратно.

Получать или не получать набор социальных услуг каждый решает сам, но прежде чем принимать такое решение стоит хорошо подумать, оценить возможные риски своего здоровья и посоветоваться со своим лечащим врачом.

С 1 февраля 2022 года денежная компенсация по обеспечению лекарственными средствами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для детей – инвалидов установлена в размере 1007,90 рублей в месяц. В случае отказа от льготного обеспечения лекарственными препаратами, размер денежной компенсации может не покрыть реальные затраты на их приобретение.

Врачи рекомендуют получателям набора социальных услуг не отказываться от соцпакета.

«Хотел бы обратить внимание пациентов на то, что при отказе от социального пакета теряется право как на бесплатное получение лекарственных препаратов и санаторно-курортное лечение, так и на бесплатный проезд к месту санаторно-курортного лечения и в федеральные медицинские центры. Помните, что пользуясь набором социальных услуг, вы будете обеспечены лекарственными препаратами вне зависимости от наличия препаратов в аптеках», - отметил первый заместитель директора департамента здравоохранения Курганской области Назар Шевченко.

Напоминаем, что до 1 октября получатели федерального набора социальных услуг могут вернуть себе право на получение бесплатных лекарств вместо денежной выплаты. Для этого необходимо обратиться с заявлением в ближайшее отделение МФЦ или в свое отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Курганской области по месту жительства. Телефон горячей линии регионального ПФР: (3522) 48-80-75, 48-80-77, 44-07-69, 44-02-73.

Соответствующую консультацию также можно получить в отделе организации лекарственного обеспечения и высокотехнологичной медицинской помощи департамента здравоохранения Курганской области по телефону: 8(3522) 49-85-08.

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