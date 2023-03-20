Курганцам объяснили, почему в квартирах нельзя установить счетчики тепла

В Курганской генерирующей компании объяснили, почему в квартирах нельзя устанавливать счетчики тепла. Со слов генерального директора Прибылева, чтобы жители могли установить индивидуальный счетчик и платить только за тепло, которое потребляет квартира, в доме должна быть горизонтальная вертикальная разводка.

«Это значит, что стояки системы отопления проходят в каждой комнате и подают тепло сразу на все этажи. В домах с такой разводкой отопления установка индивидуальных приборов учета тепловой энергии невозможна и запрещена», - уточнил Прибылев.

Горизонтальная разводка устроена так, что стояк системы отопления один и находится в специальном техническом помещении, а от него в каждую квартиру проходит индивидуальная труба отопления. Сейчас в Кургане только шесть домов с такой разводкой.

Директор тепловых сетей Филимонов сообщил, что есть распределители тепла для вертикальной разводки. Они монтируются на каждую батарею и считают тепло только от нее. Однако за тепловую энергию, полученную от стояка системы отопления, все равно придется платить. Расчет будет производиться по другой формуле, а сумма будет прописана в строке «общедомовые нужды». Жители потратятся на устройства, но при этом экономической выгоды не будет», - предположил Филимонов.

В генерирующей компании говорят, что сэкономить на оплате за отопление в старом доме, якобы, можно с помощью утепления фасада и крыши здания, установки погодозависимой автоматики, нормальной подготовки системы отопления к зиме и так далее.

С другой стороны, проведение вышеперечисленных работ потребует огромных вложений от собственников жилья.

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