Курганцам объяснили, полезен ли хлеб для уток

Заведующий отделом природы областного краеведческого музея, председатель Курганского отделения «Союза охраны птиц» Игорь Бологов рассказал о правилах подкормки уток:

— Сейчас предлагается такая схема – овес и колотый горох в соотношении один к одному. Дикие утки поедают этот корм довольно охотно. Есть еще один способ подкормки — комбикорм для домашней птицы. Гранулы имеют оптимальный размер для поедания птицами. Кроме того, гранулы содержат все необходимые минеральные и биологически активные вещества.

Игорь Бологов — эксперт проекта, который реализуется студенческим клубом КГУ «Патриот». Специалист пояснил, можно ли приносить уткам хлеб:

— Установлено, что хлеб не приводит к каким-то серьезным заболеваниям, тем более к гибели птиц. Его можно использовать в подкормке, правда, хлеб не полезен для птиц – он не содержит никаких питательных полезных веществ.

Нельзя использовать испортившиеся продукты, пораженные плесенью, грибком, потому что такие продукты могут существенно навредить здоровью уток.

— Используем только свежие продукты, хлеб может полежать какое-то время, подсохнуть, но он не должен быть поражен плесенью. Это основное условие, — цитирует Игоря Бологова пресс-служба вуза.

Период, когда птицы нуждаются в подкормке, —время с ноября до апреля.

Экоактивисты КГУ реализуют проект «Утиные истории». Благодаря проекту в Центральном парке культуры и отдыха Кургана совсем скоро появятся информационные стенды, объясняющие, как кормить диких птиц зимой, сообщили в пресс-службе курганского госуниверситета. Стенды для ЦПКиО готовят члены студенческого клуба «Патриот». Руководитель экологического направления деятельности клуба Степан Вятченин получил грант от Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

Фото Николая Пушилина.