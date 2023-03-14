Курганцам объяснили правила обращения с твёрдыми коммунальными отходами

В Кургане слушателям «Школы грамотного потребителя» объяснили правила обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

Занятие в стенах «Единой России» провела заместитель руководителя ООО «Чистый город» Наталья Фомина. Она рассказала, с какими вопросами зауральцы обращаются в их организацию: «Я с вами договор не заключал, почему я должен платить? Мне не приходит платежный документ, почему я должен платить? Почему мне начисляют на двоих, а я живу один? У меня два жилых помещения, почему я должен платить и там, и там? Я работаю вахтой, я учусь в другом городе и прочее – прочее. Большое количество вопросов, которые касаются не только нашей сферы, но и других услуг, которые предоставляют ресурсоснабжающие организации».

Наталья Фомина отметила, с удовольствием откликнулась на предложение Анастасии Денисенко, руководителя школы ЖКХ, как её по-простому называют, принять участие в проекте. «Когда люди взаимодействуют друг с другом, глядя в глаза, когда они задают прямые вопросы и получают на них ответы от экспертов, это очень ценно, потому что сейчас, в век интернета, мы ищем информацию, находим, понимаем ее по-своему», - пояснила заместитель руководителя «Чистого города».

Региональный оператор уже четвертый год действует на территории Курганской области, и по-прежнему возникает огромное количество вопросов, на которые, по словам Натальи Фоминой, уже, казалось бы, отвечали неоднократно. «Хочется еще и еще раз максимально подробно, а самое главное - человеческим, абсолютно понятным языком пояснить потребителям, что такое ТКО, почему потребители должны платить, что это за услуга», - прокомментировала Наталья Фомина.

Занятие проходят два раза в месяц, темы всегда разные,прийти может любой желающий. Сегодня, 14 марта, состоялась шестая по счёту встреча. В телеграм-канале t.me/shgp45 регулярно публикуется актцальная информация, также вопросы можно задать по телефону 22-90-77.

«Уже сформировался костяк слушателей, которые не пропускают ни одно занятие. Постоянно приходят, задают вопросы. Это именно те жители, которым интересно получать новые знания и соответственно развивать уже свой дом, свой район, который они хотят благоустроить, чтобы жить лучше в нашем городе. Много вопросов у нас возникало по теме капитального ремонта, мы планируем повторить это занятие», - пояснила Анастасия Денисенко.

Школу посещают председатели ТСЖ. Для них, как отметила Анастасия Денисенко, решили выделить отдельный курс:«Там у них немножко другие вопросы - сложнее. Работа с должниками, работа по предоставлению различных льгот, подача заявок на благоустройство». Занятия начнутся в конце марта.

Председатель ТСЖ «Октябрьская»Людмила Сазонова подчеркнула, что регулярно посещает курсы, ей очень нравится: «Я являюсь председателем совсем недавно – семь месяцев. В некоторых вопросах не сильно хорошо разбираюсь. Здесь все подробно и понятно объясняют. Анастасия всегда готова задержаться, проконсультировать. У нас много вопросов по капитальному ремонту, по средствам. Этой зимой впервые в жизни нам во двор привезли елку, устроили праздник. Я даже подумать не могла, что такое возможно».

Екатерина Черепанова.

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