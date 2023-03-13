Курганцам объяснят, как купаться в «минус» 25 градусов и не болеть

Открытые уроки по закаливанию пройдут 19 марта на центральном пляже Голубых озер.

Участникам встречи расскажут, как холодная вода действует на организм, каких правил нужно придерживаться, чтобы не заболеть после первого же занятия. Для желающих пройдёт обучающий практикум по обливанию/окунанию под наблюдением опытных зауральских моржей.

Противопоказания: астма, нарушения работы сердца (рекомендуется проконсультироваться с врачом). Записаться можно в комментариях или сообщениях группы «Зауральские Моржи - 45 °».



Фото предоставлено участниками группы «Зауральские моржи».

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