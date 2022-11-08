Курганцам окажут бесплатную юридическую помощь по защите прав детей

В преддверии Дня правовой помощи детям в Департаменте образования и науки пройдёт «горячая линия».

18 ноября юристы Департамента образования и науки Курганской области ответят на вопросы зауральцев, касающиеся защиты прав детей. С 9:00 до 13:00 часов можно будет позвонить по телефону 8(3522) 46-57-97.

Также во всех муниципалитетах нашего региона пройдут мероприятия по правовому консультированию и просвещению детей. Средства массовой информации и официальные сайты образовательных организаций разместят афиши мероприятий, касающиеся вопросов защиты прав несовершеннолетних.

Всероссийская акция «День правовой помощи детям» приурочена к празднованию Всемирного дня ребёнка - 20 ноября. Именно в этот день в 1959 году была принята первая Декларация прав ребёнка, которая провозглашала равные права детей в области образования, воспитания, духовного и физического развития, социального обеспечения независимо от национальности, цвета кожи, имущественного положения, общественного происхождения. А 20 ноября 1989 года Декларация прав ребёнка приняла статус международного правого документа.

Ежедневно работает Детский телефон доверия. Дети, подростки, которые попали в сложную жизненную ситуацию и нуждаются в помощи, могут позвонить –специалисты всегда с пониманием относятся к проблемам. Конечно, позвонить могут и родители – иногда взрослые не знают, как взаимодействовать с ребёнком – психологи могут помочь. Обратиться на Детский телефона доверия можно по номеру 8-800-2000-122.

Фото с сайта https://ru.freepik.com/

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