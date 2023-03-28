Курганцам озвучили прогноз погоды на весну

В Курганской области будет ранняя весна. Об этом сегодня во время прямого эфира, организованного Центром управления регионом, сообщил исполняющий обязанности директора Департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Олег Поршаков.

- По свежему прогнозу погоды, температура воздуха в апреле будет на 4-5 градусов выше нормы. Одновременно с этим запасов воды в снеге мало. Это накладывает на нас большую ответственность, чтобы не допустить прошлогоднего сценария, когда в апреле и мае по региону прокатилась волна природных пожаров, - заявил Олег Поршаков.

По его словам, по поручению губернатора Вадима Шумкова подготовка к пожароопасному сезону началась еще в сентябре 2022 года. План мероприятий насчитывает 55 пунктов, большинство из которых уже выполнено.

- В Курганской области находится 1235 населенных пунктов. Из них осенью было опахано 1025 пунктов, то есть 83%. В остальных работы будут проведены, когда с почвы сойдет снежный покров. Эта профилактическая мера позволит нам избежать перехода ландшафтного пожара на поселения, - объяснил и.о. директора Департамента гражданской обороны.

Внутри самих населенных пунктов идет уборка сухой растительности, по которой может быстро распространяться огонь. Работа завершена уже в 1099 поселениях, или в 89% от общего количества.

- Обращаюсь к домовладельцам и садоводам: пожалуйста, уберите прошлогоднюю траву и ветки на своих участках и на прилегающей территории. Тем самым вы значительно снизите риск перехода огня к своим домам и дачам. И обязательно попросите об этом же своих соседей и помогите собрать сухую растительность на участках пожилых людей. Речь идет об общей безопасности! – призвал зауральцев Олег Поршаков.

Николай Волков

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.