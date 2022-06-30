Курганцам подсказали, как вести себя при пожаре

В случае возникновения пожара главное — не поддаваться панике. Об этом «Новому миру» рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Курганской области, главный государственный инспектор Курганской области по пожарному надзору Алексей Яров.

- Затем нужно понять, где находится эвакуационный выход. В этом должен помочь план эвакуации, который обязан быть на стенах каждого объекта. Желательно ознакомиться с ним сразу при входе в здание. Лично я по профессиональной привычке всегда так и делаю, - признался собеседник нашего издания.

Также главный государственный инспектор Курганской области по пожарному надзору указал, что необходимо помочь направиться к выходу детям, пожилым людям и маломобильным гражданам. Они в силу возраста или ограниченных физических возможностей способны растеряться и не смочь самостоятельно эвакуироваться.

- Не нужно бежать туда, откуда вы вошли в здание. Так вы создадите толчею и потеряете драгоценное время. Эвакуационный выход может находиться где-то поблизости. Он указан зеленой табличкой, которая загорается при включении пожарной сигнализации. Помимо этого направление выхода указывает аварийное освещение, которое также включается при пожарной сигнализации, - объяснил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Курганской области Алексей Яров.

Николай Волков.

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