Курганцам подсказали, какие профессии сейчас очень актуальны

Перечень востребованных специальностей в Курганской области кардинальным образом не меняется. В регионе по-прежнему нужны врачи, средний медицинский персонал, педагогические работники, инженеры, электромонтеры, токари, сварщики, слесари и другие. Об этом «Новому миру» рассказал начальник Главного управления по труду и занятости населения Курганской области Игорь Ксенофонтов.

- В то же время рынок труда стремительно развивается, поэтому некоторые профессии, скажем так, ручного труда утрачивают свою актуальность. Это происходят вследствие активного внедрения цифровых технологий, информатизации и кое-где даже роботизации производства, - сообщил собеседник нашего издания.

С другой стороны, по его словам, появляются новые востребованные специальности. В базе вакансий Курганской области возникают заявки на web-программистов, специалистов по работе на маркетплейсках (электронных торговых площадках), транспортных логистиков, специалистов SMM и рекламы, бизнес-коучеров, Интернет-маркетологов, контент-менеджеров социальных сетей, специалистов биржевой торговли и инвестирования.

- Начальную подготовку по этим очень востребованным и, как правило, хорошо оплачиваемым специальностям жители Курганской области могут получить бесплатно в рамках Национального проекта «Демография». Для этого им необходимо подать заявление через Единую цифровую платформу «Работа в России», выбрать регион проживания и обучения, саму программу обучения и образовательную организацию, - подсказал начальник Главного управления по труду и занятости населения Курганской области Игорь Ксенофонтов.

Николай Волков.