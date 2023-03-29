Курганцам подсказали, кто будет вывозить мусор после субботника

Вывезти мусор, собранный в ходе субботников и при очистке садоводческих участков от сухой растительности, может региональный оператор – компания «Чистый город». Такой совет во время прямого эфира, проведенного Центром управления региона в социальной сети «ВКонтакте», дал исполняющий обязанности директора Департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Олег Поршаков.

- Приближается пожароопасный сезон. Крайне важно убрать сухую растительность, по которой может быстро распространяться огонь. Но не менее важно еще вывезти собранный мусор с территории населенных пунктов и садоводческих кооперативов. Правительство Курганской области достигло договоренности с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, что вывозом мусора будет заниматься именно он, - сообщил Олег Поршаков.

По его словам, для организации вывоза мусора подать заявку в компанию «Чистый город» по телефону: 8 (3522) 63-10-00. Согласование графика вывоза должен на себя взять председатель садоводческого кооператива или, если речь идет о мусоре, собранном в ходе субботника, глава муниципалитета.

Николай Волков.

Фото с сайта freepik.com

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