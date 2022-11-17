Курганцам покажут коллекцию вооружения, которое принимало участие в операци

Московский Музей Победы подготовил для жителей Курганской области онлайн-программу, посвящённую 80-летию операции «Уран» и Дню ракетных войск и артиллерии.

19 ноября интернет-пользователи увидят онлайн-экскурсии, виртуальную выставку и документальный фильм, снятый в годы Великой Отечественной войны. Программу можно посмотреть на официальном сайте культурной площадки.

«19 ноября 1942 года 3500 артиллерийский орудий, минометов, реактивных установок «Катюша» открыли огонь по вражеским немецким позициям. Так начался коренной перелом в Великой Отечественной войне, в ходе которого советские войска провели контрнаступление под Сталинградом», - подчеркнули организаторы.

Операции «Уран» посвящена виртуальная выставка. Онлайн-гости увидят раритеты из фондов Музея Победы. Это личные вещи участников битвы, фотографии военных лет, документы и т.д. Материалы расскажут о подготовке наступательной операции и судьбах ее героев.

Виртуальных посетителей также пригласят «пройтись» по экспозициям музея. По словам представителей Музея победы, во время онлайн-экскурсий пользователи познакомятся с коллекцией вооружения и увидят орудия, которые принимали участие в операции «Уран», узнают историю их создания и боевого применения. Видеоролик ко Дню ракетных войск и артиллерии расскажет о том, почему для Дня артиллерии была выбрана именно эта дата, а также познакомит с «жемчужиной» коллекции – «Царь-пушкой ХХ века» и историей ее появления в Музее Победы.

В рамках программы зрители увидят советский документальный полнометражный фильм «Сталинград» (1943) режиссёра Леонида Варламова. В этот фильм вошли киносъёмки, произведённые пятнадцатью фронтовыми кинооператорами группы кинохроники Сталинградского и Донского фронтов. Лента дает полную картину событий битвы за Сталинград, в том числе и наступления в ноябре 1942 года.