Курганцам получат деньги за информацию о нарушителях природного законодательства

За достоверную информацию о нарушителях природоохранного законодательства и виновниках лесных пожаров предусмотрено вознаграждение.

За достоверную информацию о тех, кто незаконно сливает или выбрасывает отходы, или занимается незаконной добычей грунта, песка и ведет иное неправомерное использование недр бдительные граждане получат 5 тысяч рублей.

Для того чтобы получить вознаграждение необходимо направить сообщение в департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, приложив фото- или видеоматериалы, фиксирующие факт нарушения и государственный номер автомобиля нарушителя.

Информация должна содержать информацию о местности, которая помогла бы определить территорию, на которой совершено нарушение, уточняется в обращении.

Контактировать с представителями профильного департамента можно по телефону 8(3522) 43-36-00, а также отправлять сообщения по электронную почту ecomonitoring@kurganobl.ru

За достоверную информацию о лицах, по чьей вине возник лесной пожар, граждане могут получить до 10 тысяч рублей. Однако это должно быть письменное заявление, направленное в правоохранительные органы или в департамент, содержащее сведения в отношении конкретного лица, чьи действия повлекли лесной пожар. Выплаты производятся при наличии документа, подтверждающего возбуждение уголовного или административного дела по факту, указанному в сообщении.

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