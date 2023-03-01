Курганцам пообещали минимизировать неудобства от закрытия перекрестка улиц Красина и К. Мяготина

Закрытие проезда автотранспорта по перекрестку улиц Красина и Коли Мяготина необходимо для замены старого, изношенного канализационного коллектора диаметром 600 миллиметров, который пролегает под проезжей частью. График работ согласован с городскими властями, и они будут выполнены в максимально сжатые сроки. Об этом сегодня, 1 марта, «Новому миру» заявил руководитель ООО СМК «Артель» Вадим Рупаков, которое будет выполнять работы.

- На отрезке улицы Коли Мяготина, где нам предстоит провести реконструкцию канализационного коллектора, расположены четыре оживленных перекрестка — с улицами Пролетарская, Ленина, Красина и Зорге. На первых двух мы уже провели ремонтные работы. В сроки, согласованные с заказчиком, уложились. На перекрестке с ул. Ленина даже открыли движение раньше времени. Думаю, на пересечении улиц К. Мяготина и Красина также успешно справимся с поставленной задачей. Мы приложим все усилия, чтобы минимизировать неудобства, доставляемые жителям города. Хочу, чтобы они нас правильно поняли: закрытие движения — мера вынужденная, - сообщил нашему изданию руководитель подрядной организации.

По объему работ перекрестки примерно одинаковые, уточнил Вадим Рупаков. Правда, красинский чуть больше — и по протяженности, и по количеству коммуникаций (добавляются те, которые относятся к железной дороге). Поэтому срок закрытия движения тоже немного дольше — не 5 дней, как на пересечении улиц К. Мяготина и Ленина, а неделя.

- Необходимая численность персонала и количество техники у нас имеется. Главное, чтобы не вмешались снегопады, из-за которых мы не сможем выполнять некоторые виды работ. Если же все будет хорошо, станем работать весь световой день и даже дольше, вплоть до девяти часов вечера, - пообещал подрядчик.

Напомним, перекресток улиц Красина и К. Мяготина будет закрыт для проезда с 9 по 15 марта. Полное перекрытие движения требуется, чтобы максимально сократить время, необходимое для проведения там ремонтных работ, и обеспечить их безопасность. Об этом ранее «Новому миру» сообщил генеральный директор АО «Водный союз» Владимир Овсянников.

Николай Волков.