Курганцам посоветовали, как составлять договор с управляющей компанией

Жильцам многоквартирных домов желательно избирать Совет дома и его председателя. Это позволит более оперативно решать вопросы с управляющей компанией, которая занимается обслуживанием здания. Такую рекомендацию жителям Курганской области дал начальник Государственной жилищной инспекции региона Владимир Чупахин в ходе прямого эфира, который прошел в группе регионального правительства в социальной сети «ВКонтакте».

- Все мы заинтересованы в том, чтобы жилой фонд обслуживался качественно и наши дома находились в хорошем техническом состоянии. Но это возможно только при слаженной работе всех сторон – самих жильцов, управляющей компании и Государственной жилищной инспекции. Поэтому я настоятельно рекомендую жильцам на общем собрании избрать Совет дома из числа наиболее активных и ответственных соседей, а также его председателя. Они будут наделены полномочиями обращения к нам и в управкомпанию от лица всех жильцов, последним не придется по каждому поводу созывать общее собрание, то есть вопросы будут решаться более оперативно, - объяснил Владимир Чупахин.

При заключении договора на обслуживание дома с управкомпанией начальник ГЖИ призвал жильцов отказаться от шаблонных документов (скачанных, например, в Интернете). Каждый дом индивидуален, и в договоре все нюансы желательно предусмотреть. Это заставит «управляшку» делать то, что действительно для жильцов нужно, а не «замазывать» им глаза туманными отчетами о якобы проделанной масштабной работе.

- Там, где такое сделано, дома содержатся хорошо. В них по плану проводятся сезонные осмотры, своевременно ведется подготовка к отопительному сезону, в летний период ведется благоустройство территории, утепляются фасады – в общем, дома становятся привлекательными для жизни, - сообщил Владимир Чупахин.

Николай Волков.

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