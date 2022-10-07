Курганцам посоветовали осторожно относиться к объявлениям о покупке жилья в аварийном доме

Нередко в объявлениях о продаже квартиры можно увидеть, что жилое помещение продаётся в аварийном доме. Среди плюсов в таком объявлении могут указать, что вы затратите совсем немного денег относительно покупки квартиры в новостройке, но при этом государство выделит вам квартиру в новом доме после сноса жилья. Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области предупреждает, что эта информация не соответствует действительности.

Как пояснили в ведомстве, квартиру в новом доме могут получить собственник жилья и проживающие по договору социального найма только в том случае, если помещение приобретено до признания дома аварийным. Если же вы купили квартиру в доме, признанном аварийным, то в случае сноса здания вы получите только денежную выплату, размер которой определяется по результатам независимой оценки. Такая выплата не может превышать стоимость по договору купли-продажи. Приобретая ветхое жильё, вы тоже рискуете потраченными деньгами и нервами, т.к. никто не знает, когда дом будет признан аварийным и будет ли признан вообще!

В депстрое также предупредили, что иногда можно стать жертвой недобросовестного продавца, который скрыл факт признания дома аварийным. Если вам не сообщили о таком недостатке, то на основании ст. 475 Гражданского кодекса вы сможете расторгнуть сделку в судебном порядке. По решению суда продавцу придется вернуть уплаченные деньги, а взамен он снова получит в собственность проданную недвижимость.

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