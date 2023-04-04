Курганцам предлагают купить у местных фермеров мясо и варенье

Курганцы и гости города 16 апреля смогут приобрести натуральные фермерские продукты: мясо, сало, колбасы и полуфабрикаты, сыры, кондитерские изделия, овощи и разносолы, грибы, ягоды, сухофрукты, варенье и мед. Ярмарка будет работать в ЦПКиО с 10:00 до 18:00 часов.

В городском саду в это же время можно будет приобрести изделия народных промыслов, сувениры от курганских мастериц и ремесленников. Свою продукцию представят производители из Далматовского, Кетовского, Белозерского, Катайского, Куртамышского, Притобольного и других муниципальных округов.

Как рассказали в департаменте АПК Курганской области, мероприятия в рамках Пасхальной недели запланированы во всех округах Курганской области. Еще одна ярмарка в ЦПКиО пройдет 23 апреля, завершая пасхальные торжества.

Фото Николая Волкова.

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